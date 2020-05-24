SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN, JANDARMA İSE KARADAN DENETİM YAPTI
SARIYER'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Jandarma ekipleri sahilde, sahil güvenlik ekipleri ise denizde denetim yaptı.
SARIYER'de Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde Jandarma
ekipleri sahilde, sahil güvenlik ekipleri ise denizde denetim yaptı.
Kooronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Sarıyer'de sahil şeridi ve denizde denetimler yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilyos Gümüşdere Sahilinde atlı jandarma timleriyle denetim gerçekleştirdi. Sahil güvenlik timleri ise denizde denetim yaptı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:29 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN, JANDARMA İSE KARADAN DENETİM YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor