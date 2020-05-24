SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN, JANDARMA İSE KARADAN DENETİM YAPTI - Son Dakika

SARIYER'de Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde Jandarma ekipleri sahilde, sahil güvenlik ekipleri ise denizde denetim yaptı.

Kooronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Sarıyer'de sahil şeridi ve denizde denetimler yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilyos Gümüşdere Sahilinde atlı jandarma timleriyle denetim gerçekleştirdi. Sahil güvenlik timleri ise denizde denetim yaptı.

- İstanbul