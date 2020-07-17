SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN DENİZDEKİ KİŞİYİ KURTARMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN DENİZDEKİ KİŞİYİ KURTARMA ANLARI KAMERADA

Sarıyer'de denize giren bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

Sarıyer'de denize giren bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Suda bir kişinin çırpındığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri 30 yaşlarında ki erkeği kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Sarıyer İskelesi açıklarında yaşandı. İstanbul Boğazı'nda bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlardan biri suya atlayarak boğulmakta olan vatandaşı son anda bota çıkardı. Hayati belirti taşıyan vatandaş hemen karada hazır şekilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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SUYA GÖMÜLÜYORDU, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SON ANDA YETİŞTİ

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin dalgıç tarafından kurtarıldığını belirten Bayram Dalgıç," Biz iskeledeydik. Arkadaş yüzüyordu. Gemilere doğru gidiyordu. Sonra bir anda suya battığını gördük. İskeledeki görevliler simit atarak çıkarmaya çalıştı ancak can simidine doğru gidemedi. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Dalgıç arkadaş suya dalarak yukarı çıkardı. Ağzından köpükler çıkıyordu, durumu pek iyi görünmüyordu. Ancak hemen ambulansa koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Sudaki vatandaşın dalgıç tarafından kurtarıldığı anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelerek suya atladığı ve su içindeki vatandaşı kurtararak bota çıkardığı anlar yer alıyor.

- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN DENİZDEKİ KİŞİYİ KURTARMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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