Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi - Son Dakika
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Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi

18.07.2022 09:05
Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı.

Sarıyer'de sahilde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HALATLARA BAĞLANAN CENAZE OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi - Son Dakika
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