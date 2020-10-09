Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA

09.10.2020 16:03
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sarıyer'de kendilerini hayvansever olarak tanıtan iki kişi, sahiplendikleri 13 köpeğin bazılarını iple astı, bazılarını ise tekmeledi.

Sarıyer'de kendilerini hayvansever olarak tanıtan iki kişi, sahiplendikleri 13 köpeğin bazılarını iple astı, bazılarını ise tekmeledi. O anlar komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, 6 Ekim Salı günü Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, kendisini hayvansever olarak tanıtan İbrahim Ç., çeşitli hayvanseverlerle iletişime geçerek ilk başta 2 adet sahiplenilmesi yasaklı Dogo Argantina ırkı köpek sahiplendi.  İbrahim Ç.,   toplam 13 köpek sahiplenerek hayvanları, Veysel Ö.'nün evine getirdi. Evden bir süre sonra hayvan bağırışlarını duyan komşuları, hayvanlara yapılan işkence anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Veysel Ö.'nün ve İbrahim Ç.'nin bahçede hayvanlara işkence ettiğini gören komşular çekindikleri için durumu, çevredeki hayvanseverlerden Damla Tor'a söyledi. Olayı öğrenen Damla Tor, hayvan derneklerine ve polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Polis ekiplerinin 8 Ekim Perşembe günü yaptığı çalışmada Veysel Ö.'nün evinde 2 adet Dogo Argantina ırkı köpek tespit edildi ve Veysel Ö.'nün ise polis ekiplerine verdiği ifadede evinde hiç köpek beslemediğini söylediği öğrenildi. Veysel Ö.'ye mala zarar verme ve hayvana işkence suçundan toplam 40 bin TL'ye yakın para cezası kesildi. Sarıyer Asayiş Büro amirliği ekipleri bugün ise savcılık talimatıyla Veysel Ö.'nün evine giderek arama yaptı. Yapılan aramada Veysel Ö.'nün evinde 13 köpek buldu. Köpekler Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Kısırkaya Hayvan Barınağına götürüldü. Ekipler, kendisini de Veysel Ö. olarak tanıtan ve kayıplara karışan İbrahim Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOK İYİ BİR İNSAN GİBİ GÖRÜNÜYORDU"İbrahim Ç. ile daha önce tanıştığını ve ona hayvan sahiplendirdiğini söyleyen Damla Tor, "O kişiye ben birkaç ay önce iki tane yavru sahiplendirdim. Hatta evine gittim. Çok iyi bir insan gibi görünüyordu. Bizim iki tane yavrumuzu aldı. Ben bunlara bakacağım, dedi. İki gün sonra bizi arayarak yavrulardan birisinin kaybolduğunu söyledi. Evine gittim ve beraber kaybolan köpeği aradık. Biz oradayken bir başka hanımefendi büyük bir ırk köpek getirdi. Onu da sahiplendi. O ara 3 köpek sahiplenmişti." dedi.

"HAYVANLARA EZİYET EDİP DUVARDAN AŞAĞIYA ATTI"İbrahim Ç.'nin hayvan sahiplenmeye devam ettiğini ifade eden Tor, şöyle devam etti: "Daha sonra beni aradığında 6 tane yasaklı ırk cins köpek yavrusu geldiğini ve sahiplendiğini söyledi. Bunlara aşılarını nasıl yaptırabileceğimi sordu. Ona bakamayacağı kadar köpek almaması gerektiğini söyledim. Daha yeni hayvan bakmaya başladığını ve hepsine bakamayacağını söyleyerek telefonu kapattım.  Bir gün yan komşu beni aradı ve dedi ki, 'Biz itfaiye ile çalıların arasından 2 yavru çıkardık durumları ciddi aldırır mısınız?' Ben de aldırdım ve kendi veterinerime götürdüm. Bir tanesi hayatını kaybetti bir tanesi yaşıyor. Ardından kadın vicdanen rahatsız olmuş olacak ki beni tekrar aradı ve 'Damla hanım ben size söyleyemedim ama yan komşum bu hayvanlara eziyet edip duvardan aşağıya çalılıklardan attı. Hayvanlar çok ağlıyordu ben de itfaiyeyi aradım ve kurtardık'. Ona elimizde kanıt olmadığını ve sözlü bir şekilde hareket edemeyeceğimizi söyledim." şeklinde konuştu.

"KÖPEĞİN ASILDIĞI VİDEOYU GÖRÜNCE TAMAM DEDİM"

Komşunun da İbrahim Ç. ile daha önce tartıştıklarını ve tehdit edildiklerini belirten Damla Tor, "Hiçbir şey yapamıyorlardı. Siz gizlice videolarını çekin bana gönderin dedim. Videolar gelmeye başladı. Köpeğin asıldığı videoyu bana gönderince artık tamam dedim. Videolar ardı ardına geldi. Bu kişi işkencelerin dozunu arttırarak devam etti. Bu şekilde olmaz dedim ve hayvan derneklerine bu videoları gönderdim. Savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum. Arkadaşım da Sarıyer Belediyesini aradı." İfadelerini kullandı.

- İstanbul
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA

Cep Telefonu, Sarıyer, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SARIYER'DE SAHİPLENDİKLERİ KÖPEKLERE İŞKENCE ETTİLER... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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