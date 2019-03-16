Sarıyer'de Seçim Çalışmaları

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer Sivaslılar Derneği (SASİDER) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer Sivaslılar Derneği (SASİDER) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.



Sarıyer İBB Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bayraktar, Sarıyer'in mülkiyet sorununu kolaylıkla çözebileceklerini belirterek, Sarıyer'in asıl önemli sorununun huzur ve gelecek endişesi olduğunu kaydetti.



Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına da değinen Bayraktar, "Bu saldırıların birçok mesajı vardır. İslamı gerçekten yaralamak, baltalamak ve Müslümanları dinden uzaklaştırmak. Ayrıca tabii bir de korku salmak. Büyük bir vahşet. Biz bunu 15 Temmuz'da da yaşadık." ifadelerini kullandı.



SASİDER Başkanı Ali Genç 31 Mart seçimlerinden sonra Sarıyer'de yeni bir dönemin başlayacağı belirterek, Salih Bayraktar'ın belediye başkanlığında başarılı olacağına yürekten inandığını ifade etti.



Sarıyer'in geleceği ve mülkiyet sorunlarının çözümü için bu 5 yılın çok önemli olduğuna işaret eden Genç, Bayraktar'ın Sarıyer'de çok önemli hizmetler yaptığını sözlerine ekledi.



Daha sonra Genç, Bayraktar'a 58 numaralı Sivas Spor forması hediye etti.



Programa, İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler ve Nevzat Şatıroğlu ile Sarıyer'de yaşayan Sivaslılar katıldı.

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