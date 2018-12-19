Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Sel Sularının Yıktığı Kanal Köprüsü Havadan Görüntülendi

Sarıyer'de Sel Sularının Yıktığı Kanal Köprüsü Havadan Görüntülendi

3 saat önce

Sarıyer'de sel sularının yıktığı kanal köprüsü havadan görüntülendiİSTANBUL - Sarıyer'de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı.

Sarıyer'de sel sularının yıktığı kanal köprüsü havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sarıyer'de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı. Yıkılan köprü ise havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla yolu su basarken, kanal köprüsünün de bir bölümü aşırı yağışlardan yıkıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle yıkılan yeri onarmaya çalışırken, yıkılan bölüm havadan görüntülendi. Görüntülerde yolla beraber köprünün bir kısmının çöktüğü görülürken, belediye ekipleri de çalışma yaptığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Yıl Hapsi İstenen Ahmet Kural ve Sıla'nın Kavgasının Detayları Ortaya Çıktı: Gömleğinde Kan İzi Vardı Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat Kar Yağışı Silivri'yi Beyaza Bürüdü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:53:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Sel Sularının Yıktığı Kanal Köprüsü Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]