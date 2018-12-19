Sarıyer'de Sel Sularının Yıktığı Kanal Köprüsü Havadan Görüntülendi

Sarıyer'de sel sularının yıktığı kanal köprüsü havadan görüntülendiİSTANBUL - Sarıyer'de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı.

Sarıyer'de sel sularının yıktığı kanal köprüsü havadan görüntülendi



İSTANBUL - Sarıyer'de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı. Yıkılan köprü ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla yolu su basarken, kanal köprüsünün de bir bölümü aşırı yağışlardan yıkıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle yıkılan yeri onarmaya çalışırken, yıkılan bölüm havadan görüntülendi. Görüntülerde yolla beraber köprünün bir kısmının çöktüğü görülürken, belediye ekipleri de çalışma yaptığı görülüyor.

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