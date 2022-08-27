İSTANBUL-SARIYER'DE BOĞULAN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE BOĞULAN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27.08.2022 14:56
İSTANBUL-SARIYER'DE BOĞULAN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SARIYER'de, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak toprağa verildi.

SARIYER'de, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak toprağa verildi.

Ataşehir'den akrabaları ile Sarıyer Kısırkaya Plajı'na giden Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu  fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlunun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ın cansız bedenine ise yaklaşık 2 günlük çalışmanın ardından ulaşıldı.

Baba ile oğlun cenazeleri, bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenaze namazının kılınacağı Ümraniye'deki  Orta Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldıÖte yandan, 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın İnkılap Spor Kulübünde futbol oynadığı öğrenilirken tabuta forması konuldu. Burak'ın arkadaşları cenaze gözyaşlarına boğuldu. Kübra Erbaş babasının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

"ÇOCUKLAR DENİZE GİTMEK İSTEYİNCE ONLARI KIRAMAMIŞ "Burak Erbaş'ın dayısı Cavit Yılmaz, "Çok anlatılabilecek bir acı değil. Allah kimseye yaşatmasın. Rahmetli eniştem çocuklar denize gitmek istemiş o da kıramamış " diye konuştu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlun cenazeleri  Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Sarıyer, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE BOĞULAN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE BOĞULAN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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