İSTANBUL-SERTAB ERENER KONSERİNDE POLİSTEN ORGANİZATÖRE TELİF BASKINI - Son Dakika
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İSTANBUL-SERTAB ERENER KONSERİNDE POLİSTEN ORGANİZATÖRE TELİF BASKINI

08.08.2022 01:47
İSTANBUL-SERTAB ERENER KONSERİNDE POLİSTEN ORGANİZATÖRE TELİF BASKINI

SARIYER'de Sertab Erener konserinde polis ekipleri, organizatöre telif baskını yaptı.

SARIYER'de Sertab Erener konserinde polis ekipleri, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere sivil polisler eşliğinde gelen MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci, konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranları ile buluştu. Bu sırada Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkcıoğlu, sivil polisler eşliğinde konser alanına geldi. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Balıkcıoğlu ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yaptı. Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener konsere devam etti.

YORUMLAR
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Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ
Kaynak: DHA

Sertab Erener, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SERTAB ERENER KONSERİNDE POLİSTEN ORGANİZATÖRE TELİF BASKINI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SERTAB ERENER KONSERİNDE POLİSTEN ORGANİZATÖRE TELİF BASKINI - Son Dakika
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