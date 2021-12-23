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SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika

SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI

23.12.2021 12:51

SARIYER'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen servis minibüsü önündeki taksiye çarptıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü.

SARIYER'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen servis minibüsü önündeki taksiye çarptıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer istikametinde arızalandığı için yavaş ilerleyen İETT otobüsünün arkasında seyreden araçlardan 34 LAA 709 plakalı servis minibüsü aniden sinyal vererek diğer araçları sollamaya başladı. Ancak bu sırada karşıdan gelen Mustafa Badik'in kullandığı 34 TCP 92 plakalı taksiye vurdu. Taksi savrularak bir ağaca vurduktan sonra durabilirken, servis minibüsü ise yolun diğer tarafında bulunan aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü. Kazada servis minibüsü ile taksi hurdaya döndü. 2 sürücü ile birlikte takside bulunan 1 yolcu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

'ADAM SİNYALİ VERİR VERMEZ NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Servis minibüsünün çarptığı taksi şoförü Mustafa Badik kazayı; Bahçeköy istikametinden geliyordum. Geldi vurdu. Aniden sollama yaptı. Arkadan vurdu bize. Çok süratliydi. Bu adam hepimizi solladı. Önümde halk otobüsü arızalı zaten, dörtlüleri yakmış 3 tane arabayız, ben üçüncü arabayım. Adam sinyali verir vermez ne olduğunu anlamadım. Adam yavaş gelse bu kadar hasar olur mu şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI
SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI

Sarıyer, Taksi, İETT, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika
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