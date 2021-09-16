Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu