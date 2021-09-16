Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sarıyer'de, servis minibüsüne çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde giden 34 JIP 84 plakalı otomobil, servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 1'i kadın 2 kişi, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Hacıosman yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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