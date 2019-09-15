Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi
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Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

12 dakika önce

Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı.

Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin biber gazı kullandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.

Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(Selim Bayraktar/İHA)

Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer, Zabıta, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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