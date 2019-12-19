Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sarıyer'de bir oto tamir atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de bir oto tamir atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de sanayi sitesindeki oto tamir atölyesi işleten Ş.Ç'nin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah çevirdiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri, bu silahlara Sarıyer çevresinde müşteri aradığı tespit edilen şüphelinin iş yerine baskın yaptı.

Elindeki silahları satmak üzereyken yakalanan S.Ç. gözaltına alındı.

Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 torna cihazı, 10 tabanca, 36 tabanca namlusu, 112 fişek, 2 tetik tertibatı, hassas terazi, 45 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alet, esrar öğütme aleti, dürbünlü tüfek, 2 el yapımı antika tabanca, antika kılıç, tabanca yapımında kullanılan hassa ölçü aleti, bir miktar metamfetamin ile esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:26 Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika
16:24 Öğrenciler kuş ve kedileri sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika
16:20 ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Son Dakika
16:19 İzmit Belediyesi'den Serdar'a merdiven ve korkuluk - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:30:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]