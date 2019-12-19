Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada

6 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamiri dükkanına operasyon düzenledi.

Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamiri dükkanına  operasyon düzenledi. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan  torna cihazları, çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ş.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Tamirhaneye yapılan baskın kameralara yansıdı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkanı işleten Ş.Ç. isimli kişinin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler  oto tamir dükkanını ve Ş.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalarda  şüphelinin dükkanının arka bölümünde silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi. Şüphelilerin elindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri tamir dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 adet torna cihazı, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 2 adet tetik tertibatı, 1 adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Bong adlı alet, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet dürbünlü tüfek, 2 adet el yapımı antika tabanca, 1 adet antika kılıç, 1 adet tabanca yapımında kullanılan hassas ölçü aleti ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Yakalanan Ş.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
18:06 Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
18:02 TİKA'nın Kırgızistan'da kooperatifçiliğin gelişmesine eğitim katkısı sürüyor - Son Dakika
18:02 Putin, AA'nın "Libya krizi" sorusunu cevapladı Açıklaması - Son Dakika
17:59 Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika
17:58 İlkadım Belediyesi 'Ayaz Ata'yı yeniden hatırlatıyor - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]