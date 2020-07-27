SARIYER'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİPLERİ KONUŞTU - Son Dakika

SARIYER'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİPLERİ KONUŞTU

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHASarıyer'de Duygu ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak öldürüldü.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHA

Sarıyer'de Duygu ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak öldürüldü. Bugün açıklama yapan Deniz Özula, Bu denli soğukkanlı şekilde silah kullanan bir caninin bu kadar yakınımızda yaşamasından ötürü kendi hayatımız için de endişemiz sürmektedir dedi.

İddiaya göre, önceki gün Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Duygu ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Ş.E'yi diz kapağından ısırdı. Eşini köpeğin ısırması iddiası üzerine Alp Erkin komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay üzerine açıklama yapan Özula Çifti hukuki mücadele başlattıklarını belirtti.

HIZLI VE SOĞUKKANLI ŞEKİLDE İKİ EL ATEŞ ETMİŞTİR

Deniz Özula, kendi hayatlarından da endişe ettiklerini belirterek, 'Olay günü eşim ve ben şehir dışındaydık. Bu nedenle köpeklerimizi yıllardır yaptığımız gibi aile dostlarımız olan Özdemir ailesine emanet etmiştik. Alp Erkin ve eşi Ş.E köpeklerimizi yürüyüşe çıkaran Beyhan Özdemir'e ve kızı Hilal Özdemir'e mesnetsiz hakaretler etmiş ve şiddet göstermişlerdir. Bugüne dek köpeklerimizden herhangi birisinin hiç kimseye zarar verdiği olmamıştır. Bu aileye de hiçbirisinin en ufak bir zararı olmamıştır. Anne kız kendilerinin öfkesine aynı dilde yanıt vermeyince Alp Erkin ve Ş.E iyice hiddetlenmiş, adeta köpeklerimizin yürüyüşten geri getirilmelerini araba içinde ve evimizin önünde volta atarak beklemişlerdir. Nero, aile dostumuz Hilal Özdemir ile yürüyüşten döndüğünde ise Ş.E küçük oğluyla arabadan inmiş, öncelikle olacakları kucağında çocukla izlemeye koyulmuştur. O sırada Alp Erkin Hilal Özdemir'e küfürler ederek üzerine yürümüş, onu 'Şu an seni gebertmek istiyorum, seni mahvetmek istiyorum' diyerek tehdit etmiştir. Bunun üzerine Hilal kendisini ve Nero'yu korumak için evimizin bahçesine sığınmış ancak bu cani aile için bu yeterli olmamıştır. Kamera kayıtlarında da açıkça görüldüğü üzere, Ş.E küçücük çocuğunu işlek caddede yere bırakıp koşarak Hilal'e saldırmak üzere evimizin bahçe kapısını zorlamıştır. Bu sırada içeri açılan bahçe kapımızla oğlumuz Nero'ya defalarca vurmuştur. Bununla yetinmeyip evini koruyan oğlumuzun tüylerini koparacak şekilde yerlerde çekiştirince artık Nero kendi evinin bahçesini ve Hilal'i süren hayati tehditlerden koruma amacıyla hamle yapmak zorunda kalmıştır. Bu esnada zaten silahı belinde hazır olan Alp Erkin, Nero'ya son derece hızlı ve soğukkanlı şekilde iki el ateş etmiştir. Nero'nun doğrudan boynuna ve onu öldürmek amacıyla ateş ettiği son derece nettir. Bu olay tasarlayarak yapılmıştır. Nero bu haksızlığı asla hak etmemiştir. Nero'nun kendisini, evini ve yanında şiddet gören bir kişiyi savunmak zorunda bırakıldığı çok nettir. Zira işlenen suç sadece oğlumuza değil aynı zamanda aile dostumuz Hilal'e annesine ve hanemize karşı da işlenmiştir. Bu aile hakkında uzaklaştırma kararı gibi güvenlik tedbirleri başvuruları avukatımız tarafından takip edilmektedir. Bu denli soğukkanlı şekilde silah kullanan bir caninin bu kadar yakınımızda yaşamasından ötürü kendi hayatımız için de endişemiz sürmektedir dedi.

NERO PATİLİ BİR KAHRAMANDIR

Avukat Didem Denker ise, Nero'nun evini ve onu gezdiren Hilal Özdemir'i korumaya çalıştığını belirterek, Nero'nun yaptığı tek şey aslında Hilal'i korumak. Bugün burada maalesef sürekli haberlerde gördüğümüz kadın şiddetini konuşuyor olabilirdik. Bu olay 'köpek ısırdı, adam vurdu' olayı değildir. Bu olay aslında Hilal'in hayatı kurtarmak için kendisini öne atarak kendisinin ölümüyle sonuçlanmasını sağlamaktır. Aslen Nero patili bir kahramandır. Nero olmasaydı belinde bu kadar kolay silah taşıyan, bu kadar soğukkanlı köpek öldüren bir insanın insan da öldürebileceğini bir avukat olarak benim değil, belki psikiyatri uzmanlarının söylemesi daha doğru olur ama burada yaşanan şiddet insana da gösterilebilirdi. Nero olmasaydı bence biz burada Hilal'in ölümünü konuşuyor olacaktık diye konuştu.

7 YIL ÖNCE DE BAŞKA BİR KÖPEĞE ARABA İLE ÇARPMIŞ

Can ve Didem Özula çiftinin üst komşusu Zafer Önal, aynı kişinin 7 yıl önce de kendi köpeğine araba ile çarptığını söyledi. Köpeğinin öldüğünü dile getiren Önal, 7 sene önce benim burada iki köpeğim vardı. Bir tanesini kapının önünde vurdu. Terastan duydum araba sesini. Aşağı indiğimde köpeğim caddede yatıyordu. Köpeğimle ilgilenirken kim yaptı diye bakınca bu adamı gördüm. İsmini bile artık anmak istemiyorum. Arabasını evinin önüne gayet sakin bir biçimde park etti. Oğluyla beraber arabadan çıkıp beni seyrettiler ve bana güldüklerini gördüm. Köpeğimi veterinere götürdüm. Maalesef o akşam öldü. Ben herkesin başına gelir diye düşünüp bekledim. 3 gün sonra dışarıda görünce söyledim. Özür dilemedi. 'Öldüyse öldü' dedi. Bunun üzerine kendisiyle ilişkimi kestim şeklinde konuştu.

SARIYER'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİPLERİ KONUŞTU

Hilal Özdemir, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİPLERİ KONUŞTU - Son Dakika
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