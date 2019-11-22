Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.


İddiaya göre, akşam saatlerinde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği tabanca ile bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralıyı gören ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sarıyer, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 05:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]