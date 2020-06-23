Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sarıyer'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Sarıyer Meydan'da bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, S.K ve A.K restoranda yemek yediği sırada içeriye bir grup girdi. Grup ile S.K ve A.K arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.K ve A.K bacaklarından vuruldu. S.K ve A.K.'yi vuran zanlılar hızla restorandan kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Zanlılar için yakalama çalışmaları başlatıldı. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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