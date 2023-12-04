 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'de silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sarıyer'de silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

Sarıyer'de bir güzellik merkezinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. İş yerine gelen kişilerin kaçması üzerine polis ekipleri, güzellik merkezinde bulunan 2 kişiyi ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

04.12.2023 - 08:43,
Abone Ol

Sarıyer'de, alacak meselesi nedeniyle güzellik merkezine gelen kişiler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 1 Aralık'ta, saat 13.55 sıralarında Tarabya Mahallesi'ndeki bir sitede silah seslerinin de duyulduğu kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerine gelen kişilerin olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, annesine ait güzellik merkezinde bulunan A.Ç. ve B.A'yı 2 ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.

Ekipler, yaptıkları incelemede A.Ç'nin annesine ait güzellik merkezinde oturdukları sırada, iki araçla gelen şüpheliler ile aralarında kavga çıktığı, bunun üzerine iş yerindeki kişilerin diğer gruba silahla ateş açtığı belirlendi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İş yerini basanlar arasında yer aldığı tespit edilen şüpheli G.K. kısa sürede gözaltına alındı.

A.Ç. ve B.A. ile G.K. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Güzellik merkezinin camlarında, isabet eden mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iki araçla gelmesi, araçlardan inip güzellik merkezine doğru gitmesi ve silah seslerinin gelmesiyle şüphelilerin kaçması yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Aralık, kavga, Güvenlik, Polisiye, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


08:47
Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31
Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20
4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46
Tolga, MasterChef All Star'a veda etti Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46
Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
06:22
Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak

Son Dakika
08:47 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31 Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11 Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03 Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46 Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46 Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
06:22 Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak
02:53 Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
01:01 Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 09:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement