İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu - Son Dakika
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İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu

12.06.2022 10:01

İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu Polis kavgaya karışanları yakalayarak gözaltına aldı Sarıyer'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu

Polis kavgaya karışanları yakalayarak gözaltına aldı

İSTANBUL - Sarıyer'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, yol kenarında duran adam bacağından vurularak yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri kavgaya karışanlar yakalayarak gözaltına aldı.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateşledi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada yol kenarında park halinde duran bir aracın arkasındaki adam bacağından vuruldu. Yaralandığını fark eden adam kısa bir süre sektikten sonra yere düştü.

Yol kenarında dururken bacağından vuruldu

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından taraflar koşarak kayıplara karışırken, yaralı adamı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olaya karışanları yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, tarafları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu

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Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında silahlı kavga... Yol kenarında duran adam bacağından vuruldu - Son Dakika

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