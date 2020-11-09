Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu - Son Dakika

Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

09.11.2020 22:09

Sarıyer Ayazağa'da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek görenleri hayrete düşürdü.

Sarıyer Ayazağa'da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek görenleri hayrete düşürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek ambulansla en yakın hastaneye götürülürken, polis bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Şehit Ersin Kurt Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen vatandaşlar, puset içerisinde yaklaşık 4 haftalık bir bebeğin ağlama sesini duydu. Pusete yaklaşan vatandaşlar çevrede kimsenin olmadığını fark edince bebekle ilgilenerek susturmaya çalıştı. Vatandaşlar bebekle ilgili polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Bebeğin iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, ambulansın içinde bebekle oyun oynadı. Bir süre sonra bebek polis kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

(Murat Horoz/İHA)

Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu
Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu
Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu
Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Ayazağa, Sarıyer, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu - Son Dakika


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