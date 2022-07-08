Sarıyer'de sokak ortasına vurulan köpek için mahalleli seferber oldu - Son Dakika
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Sarıyer'de sokak ortasına vurulan köpek için mahalleli seferber oldu

08.07.2022 14:28

Sarıyer'de sokak ortasına vurulan köpek için mahalleli seferber olduİSTANBUL Sarıyer'de sokak köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Sarıyer'de sokak ortasına vurulan köpek için mahalleli seferber oldu

İSTANBUL Sarıyer'de sokak köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralı köpek için mahalle sakinleri seferber olurken, hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Olay, sabah 8.30 sıralarında Sarıyer Zümrütevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede aniden silah sesi ve köpek bağırma sesi duyuldu. Seslerin olduğu yere giden vatandaşlar, köpeğin yaralı bir şekilde yerde yatarken gördü. Yaralı köpek için seferber olan mahalleli, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeğin götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Mahalle sakinleri onu besliyordu, bakıyordu, çok üzüldük"

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinden Nisa Karakuş, "Sabah 8.30- 9.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Mahallede zaten silah sesini duyduk ama sesin nereden geldiğini bilmiyoruz. Sonra köpeğin bağırma sesi geldi. Bağırma sesini duyduktan sonra köpeğin vurulduğunu zaten direkt anladım. Aşağılara baktım, yoktu. Sonra bir beyefendi vardı; "Köpek burada, yaralı." dedi. Polise ve belediyeye haber verdik. Yaklaşık 1-1 buçuk saat sonra köpeği gelip aldılar. Köpek yaralıydı, can çekişiyordu, titriyordu. Bayağı bağırdı, çağırdı. İki omzunda da açık yaraları vardı. Belediye aldı, götürdü. Tedaviye alacaklarını söylediler. Ameliyat gerekirse Kısırkaya'da yapılacağını belirttiler. Durumunu takip edecekler. İyileştikten sonra buraya geri bırakacaklarını söylediler. Sokak köpeği ama çok küçük bir köpekti. Zaten sağlıklı bir köpekti. Mahalle sakinleri onu besliyordu, bakıyordu. Çok üzüldük. Kim, neden vurdu, niye vurdu anlamadık. Silah sesinin nereden geldiğine bakındık ama vuran kişiyi bilmiyoruz. Umarım vuran kişi de yakalanır. Nasıl yakalanacak onu da bilmiyorum çünkü sesin nereden geldiği belli değil. Birazcık vicdanı varsa çıksın ortaya. Diyecek bir şey yok. Köpeğin durumu cidden çok kötüydü." dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de sokak ortasına vurulan köpek için mahalleli seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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