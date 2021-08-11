SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2- - Son Dakika

Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki "Liman Kuruçeşme " adlı gezi teknesi kayaya oturdu. Tekne su almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su alarak batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı.

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