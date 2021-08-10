Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul Sarıyer 'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı

Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil