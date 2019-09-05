Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

2 saat önce

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı, System.String[]

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kireçburnu Sahili mevkisinde, Mehmet Karadağ'a ait "Aşk" isimli at, sahibinin kontrolünden kurtularak su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sarıyer İtfaiye ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar da atı kurtarmak için itfaiyeye yardım etti.

At, itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın sonunda düştüğü su kanalından çıkarıldı.

Sahibine teslim edilen atın herhangi bir sakatlık yaşamadığı öğrenildi.

İstanbul, Sarıyer, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı
İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]