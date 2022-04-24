Sarıyer'de su kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, orman yolu üzerindeki su kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahalle Yeniağaç Sokak'ta bulunan orman yolu üzerindeki su kanalında, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyibil Taşkın (36) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Taşkın'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan psikolojik sorunları olduğu belirtilen Taşkın'ın, çevresine sürekli halüsinasyonlar gördüğünü söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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