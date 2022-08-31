BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1)

31.08.2022 21:22
BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1)

SARIYER' de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır.

SARIYER' de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi," Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.

- İstanbul

YORUMLAR
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2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılıyor 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılıyor Bakanlık: Av sezonunun verimli geçmesi bekleniyor Bakanlık: Av sezonunun verimli geçmesi bekleniyor
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) - Son Dakika
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