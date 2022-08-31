SARIYER' de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci
, "Bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi," Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR (1) - Son Dakika
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