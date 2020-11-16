Sarıyer'de şüpheli paket alarmı - Son Dakika

Sarıyer'de şüpheli paket alarmı

16.11.2020 09:12

Sarıyer'de sabah saatlerinde cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Sarıyer'de sabah saatlerinde cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrılarak, şüpheli paket fünye yardımıyla patlatıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Büyük Armutlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan yeşillik alanda iki ağaç arasına asılmış bir afişin arkasına bırakılan şüpheli bir paket ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin boş olduğu öğrenildi. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

-İHA-

Sarıyer'de şüpheli paket alarmı
Sarıyer'de şüpheli paket alarmı
Sarıyer'de şüpheli paket alarmı
Sarıyer'de şüpheli paket alarmı

Şüpheli paket, Sarıyer, Bomba, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de şüpheli paket alarmı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs semptomu gösterip milli kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in 4. test sonucu pozitif çıktı Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti
Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar         
09:05
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi         
08:03
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu         
01:07
Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu         
00:26
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Sette kaza geçiren Gökhan Türkmen, ayağının kırıldığını hastanede öğrendi Sette kaza geçiren Gökhan Türkmen, ayağının kırıldığını hastanede öğrendi         
12:39
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 09:22:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de şüpheli paket alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei