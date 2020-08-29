Sarıyer'de şüpheli paket paniği - Son Dakika

Sarıyer'de şüpheli paket paniği

- Hacıosman Metro durağı yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

-Şüpheli çantadan piknik tüpü çıktı

İSTANBUL - Sarıyer Hacıosman Metro durağının bulunduğu cadde üzerinde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibinin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan boş piknik tüpü çıktı

Olay, akşam saat 21: 30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro durağının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Metro durağının giriş-çıkış kapısına yakın bırakılan çantayı metrodan inen vatandaşlar şüphelenerek durumu metro güvenliklerine bildirdi. Güvenlik personelinin durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çantanın bırakıldığı alan ve çevresini güvelik şeridiyle kapatarak bölgeden vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekibi şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Ekiplerin patlatma sonrası çanta üzerinde yaptığı inceleme sonrasında çantadan boş piknik tüpü çıktı. Trafik ekiplerinin paket nedeniyle kapattığı cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken yolun açılmasıyla trafik normale döndü .