Sarıyer'de şüpheli paket paniği - Son Dakika

Sarıyer Hacıosman Metro Durağı'nın bulunduğu cadde üzerinde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibinin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan boş piknik tüpü çıktı.

Olay, akşam saat 21: 30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro Durağı'nın bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağın giriş-çıkış kapısına yakın bırakılan çantayı gören metrodan inen vatandaşlar şüphelenerek güvenliklere bildirdi. Güvenlik personelinin durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çantanın bırakıldığı alan ve çevresini güvelik şeridiyle kapatarak bölgeden vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekibi şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Ekiplerin patlatma sonrası çanta üzerinde yaptığı inceleme sonrasında çantadan boş piknik tüpü çıktı. Trafik ekiplerinin paket nedeniyle kapattığı cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken yolun açılmasıyla trafik normale döndü .

(Muhammet Emin Arslan/İHA)