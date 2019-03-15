Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Şüpheli Paketten Eyp Çıktı

Sarıyer'de Şüpheli Paketten Eyp Çıktı

40 dakika önce

Sarıyer'de yol kenarında bulunan ve şüphe üzerine incelenen paketlerden birinden el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

Sarıyer'de Şüpheli Paketten Eyp Çıktı, System.String[]
Sarıyer'de yol kenarında bulunan ve şüphe üzerine incelenen paketlerden birinden el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli çıkışı yakınlarında yol kenarında boş alana bırakılan şüpheli paketleri gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ekiplerce paketler incelendi.

Paketlerden birinde EYP olduğu belirlendi. EYP, uzman ekiplerce imha edildi.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sırasında güvenlik amacıyla otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:03 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Sarıyer, Güncel
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