(SARIYER'DE HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU İDDİASI: 11 YARALI

SARIYER'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, otobüse sağından çarptı. Bu nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, çarptığı solundaki başka otomobili bariyerlere kadar sürükleyip durabildi. Kazada her 2 otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ALP 703 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki 34 DJM 247 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü sağından sollamaya kalkıştı. Otomobilin çarptığı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle solunda seyir halindeki 34 AY 6421 plakalı otomobile çarptı. Otobüs çarptığı otomobili sürükledikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan 11 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafik akışı jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza sırasında otobüsün içinde olan Sema Manço, "Otobüs normal yolunda gidiyordu, önüne araç çıkınca sola çevirmeye çalıştı. O anda tepe taklak gidiyorduk zaten, biz otobüs devrilecek sandık. O anda çocuğu tuttum, çocuğun da kafası koltuğa vurdu. Bir baktık ki her iki tarafta da bu durum yaşandı. Verilmiş sadakamız varmış, bu kadarla kurtulduk. Otobüsün içindekiler kurtuldu, yaralı yok ama şok geçirenler var ama buradakiler, sol taraftaki siyah araba gerçekten pert oldu" dedi.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.