Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda ticari taksi ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sarıyer-Bahçeköy yolunda seyir halinde olan Hasan Cezveci hakimiyetindeki 34 TFB 66 plakalı ticari taksi ile Mehmet İnce'nin kullandığı 34 HY 5929 plakalı, 42T hat numaralı İETT otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, taksi şoförü Cezveci ve araç içindeki yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan Hasan Cezveci'yi araçtan çıkardı. Yaralı taksi şoförü ve yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika