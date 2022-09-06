İSTANBUL-SARIYER'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ YAVRU KEDİYİ EZİP KAÇTI - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ YAVRU KEDİYİ EZİP KAÇTI

06.09.2022 10:01
İSTANBUL-SARIYER'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ YAVRU KEDİYİ EZİP KAÇTI

SARIYER'de taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı.

SARIYER'de taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde 1 Eylül Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, İdris Algan'ın kullandığı 34 TFD 15 plakalı taksi, bir yavru kediye çarptı. Kaldırımda oynarken yola doğru yuvarlanan kedi aracın altında kaldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde, kedinin kaldırımda oyun oynarken yola yuvarlandığı ve oradan geçen bir taksinin altında kaldığı görülüyor. Taksinin kısa bir süre durdurduğu ancak şoförünün aşağı inmediği dikkat çekiyor.

"ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ HALDE POLİS İŞLEM YAPMADI"

Hayvansever Tuğçe Metin, taksi şoförünün kediye çarptıktan sonra aracından inip kontrol etmemesine tepki göstererek, "Birazcık duyarlılık istiyoruz, vurup kaçmasını anlayamıyorum. Kedi ameliyat oldu, plak takılıp takılmayacağı belli değil. Tüm masraflarını mahalleli olarak karşılıyoruz. Taksiciye ulaştık, maddi olanağı olmadığını ve tedaviyi karşılayamayacağını söyledi" diye konuştu. Taksi şoförünün sokak arasında kediler olduğunu görmesine rağmen, yavaşlamadığını ifade eden Metin, "Vuruyor ve araba sarsılıyor. Yoluna devam ediyor. Şikayetçi olmak için karakola gittik. Polis mahalle arasında çarptığı için bir şey yapamayacağını söyledi. Çok uğraştık ama, ne polis ne Beyaz Masa hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bu hayvanlar için ciddi bir yasa olmalı. Hayvanlar yanlışlıkla ezilebilir ama, en azından iyi mi değil mi diye arkana bak" dedi.

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Kaynak: DHA

Eylül, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ YAVRU KEDİYİ EZİP KAÇTI - Son Dakika

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