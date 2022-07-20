Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoför ağır yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoför ağır yaralandı

20.07.2022 00:57
Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoför ağır yaralandı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir aracın önüne kırması sonucu kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker yola devrildi.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir aracın önüne kırması sonucu kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker yola devrildi. Feci kazada bacağı kopan tanker şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çiftalan mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 41 GH 096 plakalı kimyasal madde yüklü tanker seyir halindeyken bir araç aniden önüne kırdı. Sürücü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerde sıkışan şoför vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak, yola kenarına alındı. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bacağı kopan tanker şoförü Uluçay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını anlatan Gökhan Yüksel isimli bir sürücü, "Pikap araç önüne kırdı. Vurmamak için kontrolünü kaybetti. Arabayı yatırdı. Yani biz çıkarttığımızda bacağı kopmuş. Sağlık ekiplerinden arkadaşlar da gerekli müdahaleyi yaptı. Tırcı arkadaşların önüne kırmamaları düşünmeleri gerekiyor. Yüklü ağır tonajlı bir araba. Ani frende duramayacak. Sonuç bu yani. 300 metre arkasında seyrediyordum. Bende aynı meslekten olduğum için devrileceğini anladım. Ama bu kadar ağır bir şey beklemiyordum. Ufak bir yan yatar, bu şoför arkadaşa bir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama sonuç bu yani" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Marmara, Sarıyer, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoför ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de tanker yola devrildi: Şoför ağır yaralandı - Son Dakika
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