Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika

Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı

6 saat önce

Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı Adamın son fotoğrafları yürekleri burktuİSTANBUL - Sarıyer'de bir bankanın önüne park ettiği çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altında tamir yaptığı esnada şafta takılarak feci şekilde hayatını kaybeden adamın...

Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı

Adamın son fotoğrafları yürekleri burktu

İSTANBUL - Sarıyer'de bir bankanın önüne park ettiği çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altında tamir yaptığı esnada şafta takılarak feci şekilde hayatını kaybeden adamın ölümünden saatler önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ve fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen adamın, altında kaldığı tankerin içerisinde çektiği ve "cümleten hayırlı haftalar hayırlı işler" dilerim yazdığı görüldü.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sertan Demirci cadde üzerindeki bir bankanın önüne arkadaşıyla birlikte 34 BON 185 plakalı akaryakıt tankeriyle gelmişti. Bir süre sonra araçtan inen Demirci, çalışır vaziyetteki tankerin altına girerek tamir yapmak istediği sırada dönen şafta kapılmıştı. Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından bedeni çıkartılan Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetmişti.

Son paylaşımı ortaya çıktı

Olayla alakalı çalışma inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlatmıştı. Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Demirci'nin sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımı ortaya çıktı. Demircinin ölümünden saatler önce altında kaldığı tankerin fotoğrafını çektiği ve "cümleten hayırlı haftalar hayırlı işler dilerim" notunu paylaştığı görüldü. Öte yandan Demirci'nin ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildiği son fotoğrafları ise yürekleri burktu.

Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı

Sarıyer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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