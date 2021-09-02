Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferahevler Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yanan müştemilatta soğutma çalışmaları devam ediyor.