Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı

19.03.2022 00:57
Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı

Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı.

Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken gecekondu küle döndü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alev alev yanan gecekondu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Yanan gecekondunun çocukluk arkadaşına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Engin diye bir arkadaşımız, çocukluk arkadaşım benim. Gittim kendisiyle de konuştum. Bir anda elektrikleri kesilmiş. Sonra dışarı çıkıp bakmış. Benim evimde neden elektrik yok, diye şaşırmış. Arka tarafa mutfağa geçiyor. Arka taraf kıpkırmızı. Ondan sonra salona geçiyor. Bir anda tavanın alev aldığını görmüş. Evde yalnız, tek başına yaşıyor zaten. Şimdi kendisiyle de konuştum. Allah'a şükür arkadaşımızda bir şey yok. Çok eski bir evdi zaten. Yeni yaptırmıştı. Bende şükürler olsun bir şey yok gelen mala geldi" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, İtfaiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de tek katlı gecekondu alev alev yandı - Son Dakika


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