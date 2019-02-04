Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Tekne Yangını (1)

Sarıyer'de Tekne Yangını (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHASarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı.

Sarıyer'de Tekne Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

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