Sarıyer'de Tekne Yangını (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHASarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA



Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü

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