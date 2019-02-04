Sarıyer'de Tekne Yangını (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHASarıyer Aşiyan'da kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer
Aşiyan'da kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunanlar tahliye edildi. Tekneden yoğun dumanlar yükselirken, itfaiyenin karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizden müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-----------------
(HAVADAN)
-Ekiplerin yangına müdahalesi
(AKTÜEL)
-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerin müdahalesi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: DHA
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
Amedsporlu Burak Taşdemir'in Sarıyer'e Attığı Gol Sosyal Medyayı Salladı