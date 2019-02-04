Sarıyer'de Tekne Yangını (2)
1 saat önce
Ersan SAN-İSTANBUL DHA-SARIYER Aşiyan'da kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.
Ersan SAN-İSTANBUL DHA-SARIYER Aşiyan'da kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunanlar tahliye edildi. Tekneden yoğun dumanlar yükselirken, itfaiyenin karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizden müdahalesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:21 Kaynak: DHA
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