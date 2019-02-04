Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Tekne Yangını (4)

Sarıyer'de Tekne Yangını (4)

1 saat önce

Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA - Sarıyer Aşiyan'da açıklarında iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.

Sarıyer'de Tekne Yangını (4), System.String[]
Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA - Sarıyer Aşiyan'da açıklarında iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.

Aşiyan açıklarında saat 14.00 sıralarında bir tur teknesinin makina bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunanlar yanına yanaşan başka bir tur teknesine alınarak tahliye edilirken, olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun duman çıkan tekneye itfaiye karadan Sahil Güvenlik ekipleri de denizden müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

KURTARMA ANI KAMERADA

Öte yandan teknede bulunanların kurtarılma anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan tekneye başka bir tur teknesi yanaşıyor. Teknedekiler mahsur kalanlar diğer tur teknesine alınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

DHA, Sarıyer, Güncel
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