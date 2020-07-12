SARIYER'DE TEKNEDEKİ PARTİYE KORONAVİRÜS BASKIN - Son Dakika

SARIYER'DE TEKNEDEKİ PARTİYE KORONAVİRÜS BASKIN

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polisi, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polisi, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında Fatih Balat'tan hareket eden ekipler, botlarla boğaza açıldı. Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı.  Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi. İşletme sahiplerine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı.

- İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 02:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE TEKNEDEKİ PARTİYE KORONAVİRÜS BASKIN - Son Dakika
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