Sarıyer'de temizlik malzemesi yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği temizlik malzemesi yüklü kamyon yan yattı. Kamyonda sıkışan sürücü kendi imkanları ile kurtuldu. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü girişinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Muhterem Civak'ın kullandığı temizlik malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan Civak, kendi imkanları ile sıkıştığı yerden dışarı çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki temizlik malzemeleri çevreye saçıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.