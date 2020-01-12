SARIYER'DE TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SARIYER'DE TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

SARIYER'DE TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

6 saat önce

Sarıyer'de ters yöne giren araç taksiyle vurduktan sonra savruldu.

SARIYER'DE TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, System.String[]

Sarıyer'de ters yöne giren araç taksiyle vurduktan sonra savruldu. Araç daha sonra bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen iki otomobilde sıkışan dört kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ters yöne giren sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

İddialara göre Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı. İki otomobil de hurdaya dönerken iki otomobilde bulunan 4 kişi otomobillerin içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içinde sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansın içinde ilk müdahalesi yapılan 2 kadının feryatları kameralara yansıdı.

İÇİP İÇİP MİLLETİN BAŞINA BELA OLUYORLAR

Kazada yaralananlardan biri olan Hüseyin Acar'ın kardeşi Mustafa Acar "Herkes işe giderken bu yönden gelen arkadaşlar, sabahleyin eğlenceden gelen alkolik birinin kurbanı olmuş, içip içip millete sebep oluyorlar burada günah. Ters yöne girmiş alkollüymüş üstelik" şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş yönünde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Burak K.'nın alkollü olduğu iddia edildi. Kaza ile ilgli soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kazada sıkışan yaralının araçtan çıkarılma anı

-Ambulansta yaralılara yapılan ilk müdahale

-Yaralı kadınların feryat etmesi

-Kazaya karışan otomobillerden görüntü

-Trafiğe kapanan yol

-Yaralı yakını ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Sarıyer, İtfaiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
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