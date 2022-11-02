Sarıyer'de korkunç kaza: Tırın altından kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de korkunç kaza: Tırın altından kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti

02.11.2022 18:31

Sarıyer'de bir motosikletli kurye, kavşaktan döndüğü esnada yanından geçmeye çalıştığı TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi, Maslak Ayazağa Yolu üzerinde meydana gelen olayda motosikletli kurye Ayhan Yıldırım (41), kavşak dönüş yapan Şerif Babasız'ın kullandığı TIR'ın yanından geçmek istedi.

KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım, motosikletiyle TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cansı bedeni Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, TIR şoförü Şerif Babasız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"YOLUNA DEVAM ETMEK İSTERKEN KAMYONUN ALTINA GİRDİ"

Ferhat Yüksel kazayı, Kamyon sağ taraftan tam kafayı vermiş şekilde dönüyordu. Motorlu arkadaş bir anda önünden yoluna devam etmek isterken kamyonun altına girdi. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim burada her gün gördüğümüz olay, önlem alınması gerekiyor. Pandemi sürecinde bu motorcu arkadaşlar da çoğaldılar. Sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar. İnşallah buna bir önlem alınır dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Ayhan Yıldırım, Ayazağa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de korkunç kaza: Tırın altından kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika

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