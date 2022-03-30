Sarıyer'de, dönüş yapan bir tırın çam ağacını devirmesi nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk meydana geldi.
Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın dorsesi, dönüş sırasında mezarlıktaki bir ağaca çarptı.
Yaklaşık 20 metrelik ağacın dorsenin üzerine devrildiği kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrikli testereyle ağacın gövdesini parça parça kesti.
Tır dorsesi üzerindeki ağaç kaldırılırken caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de tırın çarptığı ağacın devrilmesi trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika