Sarıyer'de tırın çarptığı ağacın devrilmesi trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika
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Sarıyer'de tırın çarptığı ağacın devrilmesi trafik yoğunluğuna neden oldu

30.03.2022 11:39
Sarıyer'de tırın çarptığı ağacın devrilmesi trafik yoğunluğuna neden oldu

Sarıyer'de, dönüş yapan bir tırın çam ağacını devirmesi nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk meydana geldi.

Sarıyer'de, dönüş yapan bir tırın çam ağacını devirmesi nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk meydana geldi.

Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın dorsesi, dönüş sırasında mezarlıktaki bir ağaca çarptı.

Yaklaşık 20 metrelik ağacın dorsenin üzerine devrildiği kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrikli testereyle ağacın gövdesini parça parça kesti.

Tır dorsesi üzerindeki ağaç kaldırılırken caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

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İtfaiye, Sarıyer, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de tırın çarptığı ağacın devrilmesi trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika


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