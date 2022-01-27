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Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika

Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi

27.01.2022 14:02
Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi

Sarıyer'in bazı mahallelerinde kar nedeniyle toplanmayan çöplere ilçe sakinleri tepki gösterdi.

Sarıyer'in bazı mahallelerinde kar nedeniyle toplanmayan çöplere ilçe sakinleri tepki gösterdi.

Sarıyer'in Ferahevler, Çayırbaşı ve Tarabyaüstü mahallelerinde bir süredir toplanmayan çöpler, kötü görüntü oluşturdu. Evlerin önündeki kovaların dolduğu ve sokak ortasında çöp poşetlerinin olduğu görüldü.

Bağlar mevkisinde oturan Hacer Faruk, yaklaşık bir haftadır çöplerin alınmadığını, mahallelerinde çöp yığını oluştuğunu belirterek, "Bizim buraya çok kar yağmamasına rağmen gelip çöpler alınmadı. Bu çöplerin böyle olması normal değil. Çöplerin toplanmasına dair bir çalışma yapılmadı. Çöpler alınmadı, tüm mahalle böyle. Çocuklarımız çıkıp oynuyor, büyüklerimiz, yaşlılarımız var, hijyenik bir ortam değil." dedi.

Kar yağdığından beri çöplerin evlerin önünde durduğunu belirten Sevgi Kaya da "Tuzlama çalışması yapıldığını da görmedim. Çöp arabaları gelmedi. Kaç gündür bu yoldan geçiyorum, çöpler olduğu gibi duruyor. Ne zaman alınır bilmiyorum ama hiç güzel bir görüntü değil." diye konuştu.

Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi
Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi
Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi
Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi

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Sarıyer, Bağlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
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