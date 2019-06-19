Sarıyer'de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı
56 dakika önce
Sarıyer'de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolu trafiğe kapandı.
Sarıyer
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
'de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu
bağlantı yolu trafiğe kapandı. Ekipler çalışma başlattı. İstanbul
'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı yerlerde su birikintileri meydana gelirken trafikte ise yoğunluk yaşandı. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda ise toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaydığı yol trafiğe kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL
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