Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Toprak Kayması

Sarıyer'de Toprak Kayması

35 dakika önce

Sarıyer'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

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Sarıyer'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstinye Mahallesinde bir inşaat alanının çevresinde, yaşanan toprak kayması nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:36 Kaynak: AA

İtfaiye, İstinye, Sarıyer, Güncel
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