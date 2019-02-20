Sarıyer'de Toprak Kayması
35 dakika önce
Sarıyer'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Sarıyer
'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İstinye
Mahallesinde bir inşaat alanının çevresinde, yaşanan toprak kayması nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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