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SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI: YOL TRAFİĞE KAPATILDI

1 saat önce

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldıİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI: YOL TRAFİĞE KAPATILDI, System.String[]

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı. 

Görüntü dökümü:
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-Kemerburgaz Caddesi'ndeki su birikintisi
-Su birikintilerinden geçen araçlar
-TEM Katılım yolunda meydana gelen toprak kayması
-Araçların yolda güçlükle ilerlemesi
-Yolda kalan bir sürücü ile röp
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Sabah, TEM Otoyolu, Sarıyer, Güncel
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