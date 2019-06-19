Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı
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Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı

1 saat önce

SARIYER Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldıİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı, System.String[]
SARIYER  Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Sabah, TEM Otoyolu, Sarıyer, Güncel
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