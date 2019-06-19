Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı
1 saat önce
SARIYER Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldıİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
SARIYER Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı İstanbul
'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer
Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı.
- İstanbul
Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak
AB, Almanya'nın otoban ücreti kararını hukuka aykırı buldu
İstanbul güne yağmurla başladı
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim